كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تدعو العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة رويترز خبرا أوردت فيه أن الولايات المتحدة دعت حكومة العراق إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإصلاح نظامها الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت فيها قوات الأمن نحو 300 محتج.

تركزت الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر على الافتقار إلى الوظائف والخدمات، لكنها تحولت بسرعة إلى إدانة لنظام تقاسم السلطة الطائفي في الحكومة الذي بدأ عام 2003 والنخب السياسية التي يقولون إنها تستفيد منها.

استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين في الغالب من الشباب غير المسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخص.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الاثنين "إن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

اتفق الزعماء العراقيون يوم الأحد على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في السياسة وكسر احتكار الأحزاب السياسية التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

تعد الاضطرابات، الأسوأ منذ عامين، واحدة من أكبر التحديات وأكثرها تعقيدًا للنخبة الحاكمة الحالية منذ استيلائها على السلطة بعد الغزو الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.

اقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خارطة طريق للخروج من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع العراقية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تحولت إلى "حمام دم".

وتعكس الحملة الأمنية المتزايدة عناد الحكومة وتضييق الخيارات أمام المتظاهرين الذين كانوا في شوارع بغداد ومدن الجنوب التي تقطنها أغلبية شيعية منذ أسابيع. أغلقت السلطات الوصول إلى الإنترنت وحظرت مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات وسط المظاهرات.

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تستهدف الاحتجاجات بلا قيادة الطبقة السياسية العراقية بأكملها وتدعو إلى إصلاح النظام الطائفي الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاحتجاجات.

حثت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق السياسيين في البلاد على رسم طريق للمضي قدما واقترحت خارطة طريق قائلة ان الوقت جوهري.

في بيان، تم وضع سلسلة من الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك الإصلاح الانتخابي وسلسلة من تدابير مكافحة الفساد. وكتدبير فوري، دعوا إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ 1 أكتوبر، والبدء في تحقيق كامل في حالات الاختطاف ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة.

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن على الفور.

وقالت هبة مُرييف، مديرة مكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على الحكومة العراقية واجب حماية حق شعبها في الحياة، فضلًا عن التجمع والتعبير عن آرائهم. يجب وقف حمام الدم هذا الآن، ويجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".

و اضافت "كل الوعود التي قطعتها الحكومة بالإصلاحات أو التحقيقات جوفاء بينما تواصل قوات الأمن إطلاق النار وقتل المتظاهرين".

قال عبد المهدي في بيان السبت "نعتبر الاحتجاجات السلمية لشعبنا من أهم الأحداث منذ عام 2003"، متعهدا بتلبية مطالب المحتجين بإصلاحات واسعة النطاق. وأضاف أنه سيتم طرح الإصلاحات الانتخابية قريبًا مع "تعديل حكومي مهم" ردًا على الاحتجاجات ضد النظام الطائفي الذي فرض عام 2003، رغم أن البيان لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

كرر عبد المهدي أمرًا سابقًا يمنع قوات الأمن من استخدام العنف المفرط، مثل الطلقات الحية، ضد المتظاهرين المسالمين في اجتماع مع الرئيس برهم صلاح ورئيس البرلمان محمد حلبوسي يوم الأحد.

