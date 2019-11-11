كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: سنحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي.

وفي كلمة له بمدينة كرمان جنوبي البلاد، اليوم الاثنين، قال روحاني: "السنة المقبلة سوف نحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي وهو رفع العقوبات عن صادرات السلاح، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2231".

وأضاف: "مستعدون لتنفيذ التزاماتنا النووية كاملة والعودة عن الخطوات التي اتخذناها إذا قام الطرف المقابل بتنفيذ كامل تعهداته".

وتابع روحاني: "لن نستسلم للأعداء ووضع برنامجنا النووي في افضل حالاته".

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هذا وشهد يوم أمس الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أنه تم "وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وعدد من المسؤولين والمقاولين الروس، ومبعوث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن عملية صب الخرسانة في أساسات الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية ستتم بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، والمقاول الروسي.