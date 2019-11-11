كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تبدأ اليوم ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون التركي، اليوم الإثنين، بدأ ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو، إن تركيا سترسل أعضاء تنظيم داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية، واشتكى من تقاعس الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

كما قال عن ترك أوروبا لتركيا للتعامل مع السجناء وحدها " هذا غير مقبول لنا. سوف نرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم".

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اعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن شنت توغلًا عسكريًا هناك.

و في وقت سابق، اوضح قائد الشرطة التركية، أنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.

وقال قائد الشرطة محمد أكتاس اليوم الأربعاء، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 26 غارة عبر 21 مقاطعة، حيث أنه يزعم علي استعدادهم لهجوم محتمل ليتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.