كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترحيل حوالي 200 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى مصر .. وإنقاذ 8000 في البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة مراقبة الهجرة الليبية في مدينة بنغازي الشرقية ترحيل حوالي 200 مهاجر غير شرعي إلى مصر.

وقالت الإدارة في بيان إن إدارة الهجرة غير الشرعية في بنغازي قامت بترحيل 194 مهاجرا مصريا إلى بلادهم.

وذكر البيان أنه بدون أي وثائق هوية رسمية، كان المهاجرون المصابون بأمراض معدية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة مؤخرًا إن ليبيا بها أكثر من 650،000 مهاجر غير شرعي، يوجد 6000 منهم، من بينهم نساء وأطفال، محتجزون في مراكز الاحتجاز.

وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن البحرية الليبية تمكنت من إنقاذ أرواح أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي منذ بداية عام 2019.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في بيان لها أنه "اعتبارًا من 8 نوفمبر، تم إنقاذ إعتراض ما مجموعه 8515 لاجئًا ومهاجرًا في البحر من قبل خفر السواحل الليبي ونُزِلوا في ليبيا خلال 100 عملية".

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وأضاف البيان أنه خلال نفس الفترة من عام 2018، تم إنقاذ أكثر من 14500 مهاجر غير شرعي من قبل البحرية الليبية.

ودعمت اللجنة، مع الشركاء الدوليين، المهاجرين واللاجئين في ليبيا، بالإضافة إلى النازحين داخليًا.

الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من الأفارقة، يختارون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه أوروبا من ليبيا حيث كانت البلاد غارقة في انعدام الأمن والفوضى منذ سقوط زعيمها السابق معمر القذافي في عام 2011.

وتزدحم الملاجئ في ليبيا بآلاف المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الليبية، على الرغم من النداءات الدولية لإغلاق تلك المراكز.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2016 أكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني لتحسين ظروف المهاجرين في ليبيا.

كما أن عشرات الآلاف من المهاجرين انتشروا في العاصمة الليبية، وينام الكثير منهم في الشوارع، وينام الكثير منهم كل ليلة تحت أقواس مراكز المدينة.