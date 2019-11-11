كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق كارثية بأستراليا.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المنطقة الشرقية في أستراليا حرائق "كارثية، بينما أعلنت السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، حالة الطوارئ، اليوم الإثنين.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير ما يربو على 150 منزلا.

وفي مطلع الأسبوع، تجنبت سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان، أسوأ الأوضاع، إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مئوية وسط رياح قوية وجافة.

ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى إلى خطر حرائق كارثية ليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.

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وقالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "يتعلق الغد بحماية الأرواح وحماية الممتلكات وضمان سلامة الجميع".

اندلعت سلسلة من حرائق الغابات "غير المسبوقة" في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب أستراليا، مع أكثر من 1000 من رجال الإطفاء يكافحون 17 من حرائق الطوارئ والرياح القوية في الليل.

وكان هناك 96 حريق في جميع أنحاء الولاية من 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي الجمعة من ضمنهم 57 حريق خرج عن نطاق السيطرة، وفقا لما ذكرته هيئة نيو ساوث ويلز الريفية لمكافحة الحرائق.

وبدأ موسم الحرائق الهائلة في أستراليا بداية مبكرة في ربيع نصف الكرة الجنوبي بسبب درجات الحرارة فوق المتوسطة وانخفاض منسوب هطول الأمطار الذي تسبب في جفاف الكثير من مناطق الساحل الشرقي.

