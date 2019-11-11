هل تعرض محمد صلاح للإصابة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك حول الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه، ليفربول أمام مانشستر سيتي ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو مدافع مانشستر سيتي، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر، قبل استبداله في الدقيقة 87 ليشارك مكانه جو غوميز.
وظهر صلاح بعد المباراة، واضعا الثلج على قدمه اليسرى، بينما كان يسير على أرض الملعب خلال الاحتفال بالفوز على السيتي 3-1، دون حذاء نتيجة تورم قدمه.
وأثار مشهد صلاح عقب نهاية المباراة التساؤلات حول مدى جاهزيته للمشاركة في مباراتي منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
وساهم صلاح في فوز ليفربول على السيتي بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأس رائعة.
وتسببت إصابة الكاحل في ابتعاد صلاح عن أول معسكر للفراعنة تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، والذي أقيم الشهر الماضي، وفاز خلاله على بوتسوانا 1-0 وديا.
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