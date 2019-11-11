اعتقالات بالضفة والاحتلال يهدم غرفتين ومسكنا ببادية القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالصفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما هدمت جرافات الاحتلال غرفتين سكنيتين في منطقة "المنطار" ببادية القدس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 9 شبان من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين واعتقلت شابا وانتشرت في شوارع المخيم لساعات.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية انتشرت في المخيم وواد برقين واقتحمت منزل المواطن قيس جبارين واعتقله ونقلته إلى جهة مجهولة.

وانتشرت وحدات من المشاة في حي الجابريات المطل على المخيم خلال عملية الاقتحام.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عماد الكامل، ومحمد عماد الهريمي ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في منطقة وادي شاهين في بيت لحم .

بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة حلحول، وفتشت عددا من المنازل.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: محمد وليد الزماعرة، وأحمد موسى أبو ريان، بعد تفتيش منزليهما في البلدة.

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كما اقتحمت القوات عددا من المنازل، وفتشتها، عرف من أصحابها: جمال محمود مضية، وعدنان إسحاق القشقيش، وصهيب أبو ريان، وغيرهم.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المنطار يونس جعفر، إن قوات الاحتلال شرعت بساعات الصباح بهدم غرفتين سكنيتين في منطقتي "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضي بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.

وهدمت قوات الاحتلال، مسكنا وفككت بركسا زراعيا شرق القدس المحتلة.

وقال ممثل تجمع أبو النوار أبو عماد الجهالين إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أبو النوار، وشرعت بتفكيك بركس زراعي واستولت عليه، يعود للمواطن محمود عجارمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت مسكنا في وادي الجمل يعود للمواطن ياسر السييالة، بدعوى عدم الترخيص.

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