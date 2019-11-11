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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبدا اليوم ترحيل أسرى من داعش والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
أعلن التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الاثنين، أن أنقرة ستبدأ اليوم ترحيل أسرى من متشددي تنظيم داعش المتطرف.
وقال تلفزيون ”تي.آر.تي خبر“، اليوم، إن تركيا بدأت ترحيل أسرى من متشددي داعش بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.
وبحسب رويترز، لم يعرف بعد عدد المتشددين الذين سيتم ترحيلهم.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، يوم الجمعة، إن هناك 1201 من أسرى داعش في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددًا في سوريا.
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