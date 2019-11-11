مفوضية حقوق الإنسان: ارتفاع عدد القتلى بمحافظة ذي قار إلى 4 و 130 مصاباً

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ارتفاع عدد القتلى في محافظة ذي قار أمس إلى 4 و 130 مصاباً.

تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية وفي جنوبي البلاد مساء أمس الأحد، وقالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين في مدينة الناصرية جنوبا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وذكرت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة، وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، مشيرة إلى أن ما يزيد على مئة آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المدمع على المحتجين في بغداد، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

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وأكدت المصادر أن شخصا توفي في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات السبت، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان أن الشرطة أطلقت النار على المحتجين وجرى نقل الجرحى إلى المستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المدمع. ولم يتم الإبلاغ أمس الأحد عن سقوط قتلى في العاصمة.

وتجددت المواجهات عند ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير (وسط بغداد)، حيث تتواصل الاحتجاجات.