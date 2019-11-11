مأرب.. ورشة عمل تناقش الاحتياجات الانسانية لنازحي العاصمة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

ناقش وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، الاحتياجات الانسانية الطارئة للمتضررين والنازحين من أمانة العاصمة.



وأكد أمين العاصمة خلال افتتاحه ورشة عمل نظمها مكتبي التخطيط والتعاون والدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، على ضرورة الإسراع في الرفع بالاحتياجات الطارئة من أجل البدء بالعمل على تلبيتها لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة وتقديم خدمات فعالة وهادفة.

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وأهاب بالمعنيين في الجوانب الإنسانية مضاعفة الجهود في تلبية احتياجات المتضررين والنازحين جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية.

حضر اللقاء وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية