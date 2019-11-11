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مصرع قيادي حوثي بارز في معارك الضالع .. الإسم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي بارز في معارك الضالع .. الإسم والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه، مع عدد من عناصره خلال المواجهات التي شهدتها جبهات محافظة الضالع، ليل الأحد .

 

وقال المسؤول الاعلامي عن جبهة الفاخر-قعطبة مرزوق الصيادي "ان القيادي صديق عبدالغني سفيان لقي مصرعه مساء أمس برفقة عدد من المسلحين الحوثيين بعد مواجهات عنيفة في جبهة الفاخر" .

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وأكد الاعلامي مرزوق ان القيادي صديق عبدالغني سفيان قد قتل خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في جبهة الفاخر مع عدد من العناصر التابعة له .

 

واوضح الصيادي ان القيادي في جماعة الحوثيين صديق سفيان يعد من ابرز القيادات الميدانية في الميليشيات ومقتله يعد خسارة كبيرة في صفوف الحوثيين.

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