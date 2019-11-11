صعدة.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على سلسلة جبال جلحا في آل ثابت

الإثنين 11 نوفمبر 2019

استعادت قوات الجيش الوطني بقيادة العميد احمد القطريفي قائد الوية صقور اليمن السيطرة الكاملة على سلسلة جبال " جلحا" في منطقة آل ثابت بمحافظة صعدة بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.



وذكر مصدر عسكري أن المواجهات المتواصلة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري للمليشيات الإرهابية.

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وأكد المصدر أن المواجهات لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم نوعي في مسرح العمليات القتالية وتراجع كبير للمليشيا، مؤكدا في الوقت نفسه أحكام سيطرة نارية على سوق آل ثابت المركزي.

يشار إلى أن سوق آل ثابت واحد من أشهر أسواق الممنوعات التي اتخذتها مليشيا الحوثي كمصدر لتمويل حربها العبثية، ويعد سقوطه في نطاق سيطرة الجيش ضربة اقتصادية كبيرة للمليشيا الحوثية.