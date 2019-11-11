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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وجُرح آخرون، في وقت متأخر من مساء أمس، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

 

وأحبطت قوات الجيش، محاولات تسلل حوثية إلى مواقع الجيش وأجبرتها على الفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة للحوثيين.

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كما استهدفت قوات الجيش، مجاميع حوثية في جبهات حام، والمتون، والساقية والمصلوب، وذلك خلال استعدادها لمحاولة التسلل صوب عدد من المواقع المحررة.

 

وتشهد مختلف مديريات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.

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