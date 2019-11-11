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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وجُرح آخرون، في وقت متأخر من مساء أمس، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.
وأحبطت قوات الجيش، محاولات تسلل حوثية إلى مواقع الجيش وأجبرتها على الفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة للحوثيين.
كما استهدفت قوات الجيش، مجاميع حوثية في جبهات حام، والمتون، والساقية والمصلوب، وذلك خلال استعدادها لمحاولة التسلل صوب عدد من المواقع المحررة.
وتشهد مختلف مديريات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.
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