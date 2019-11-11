قنصلية الإمارات في الصين تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر

الإثنين 11 نوفمبر 2019

دعت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ بالصين رعاياها المتواجدين فيCentral, "Sai Wan Ho" "Shatin", "Kwai Fong", "Tung Chung" Tseung KwanO" إلى توخي الحيطة والحذر نظراً لاندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في تلك المدن.

كما أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ برعاياها هناك، بضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الأرقام التالية (85228661823+)، ومركز الاتصال بوزارة الخارجية (97180044444+) مع ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي.

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يشار إلى أن الصين تشهد اندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون في هونغ كونغ اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة هونغ كونغ فتحت النار فأصابت أحد المحتجين اليوم، فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات تدخل شهرها السادس