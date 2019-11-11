اخبار العالم

قنصلية الإمارات في الصين تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية الإمارات في الصين تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

دعت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ بالصين رعاياها المتواجدين فيCentral, "Sai Wan Ho" "Shatin", "Kwai Fong", "Tung Chung" Tseung KwanO" إلى توخي الحيطة والحذر نظراً لاندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في تلك المدن.

 

كما أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ برعاياها هناك، بضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الأرقام التالية (85228661823+)، ومركز الاتصال بوزارة الخارجية (97180044444+) مع ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي.

Advertisements

 

يشار إلى أن الصين تشهد اندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون في هونغ كونغ اليوم الإثنين.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة هونغ كونغ فتحت النار فأصابت أحد المحتجين اليوم، فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات تدخل شهرها السادس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية الإمارات في الصين تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا