مليشيا الحوثي تستحدث مقابر جديدة في محافظة ذمار بعد تزايد عدد القتلى

الإثنين 11 نوفمبر 2019

استحدثت ميليشيا الحوثي، مقابر جديدة في محافظة ذمار بعد تزايد عدد قتلاها في الجبهات مع قوات الجيش الوطني.



وذكرت مصادر مطلعة أن المليشيا استحدثت مقبرتين جديدتين بعد امتلاء مقبرتين سابقتين بعدد من قتلى الميليشيات، ليتم فتح مقبرتين جديدتين في موقعين مختلفين بمحافظة ذمار وتم استغلالهما على عجل دون اكتمال تسويرهما أو تجهيزهما، نظراً إلى إغلاق ثلاجات الموتى في ذمار بعد امتلائها بالجثث.

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وتابعت أن الأعداد المتاحة من جثث القتلى الحوثيين هي التي تم حصرها ودفنها، بينما هناك أعداد كبيرة لم تتمكن الميليشيات من إحضارها للمقابر لعدة أسباب أبرزها الاكتفاء بقبرهم في مواقعهم لضيق المدافن، وآخرون يصعب الوصول إليهم، بينما يترك البعض الآخر في الجبال والأودية.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين فرغوا 40 مقاتلاً من عناصرهم لمهمة حفر القبور وتجهيزها، والعمل على حصر القبور بجوار بعضها البعض لتتسع لأكبر عدد من القتلى، مع منع الحضور من مشاهدة وجوه القتلى والاكتفاء بدفنهم بشكل عاجل وإعلان الأسماء.