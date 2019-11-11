شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..وفاة الإعلامية حنان عبد الله بحادث مروري في صنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 تسبب حادث مروري في رحيل الإعلامية والناشطة اليمنية حنان عبد الله بعد اصطدام سيارتها الخاصة بشارع الستين في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر إعلامية إن الإعلامية حنان عبد الله والتي توقفت عن العمل الإعلامي. Advertisements وتابعت المصادر أن الإعلامية حنان عبد الله كانت تشغل منصب مديرة لمنظمة بنت إنسانية وخيريه والتي تنشط في العمل الخيري والإنساني . هذا وكانت الإعلامية حنان قد شنت هجوم عنيف على المليشيا الحوثية بعد اساءه استخدامهم للمولد النبوي لتحقيق مصالحهم الشخصية.

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