النفط يتراجع 1 بالمئة مع رفض أميركا إلغاء رسوم جمركية لبضائع صينية

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، 1 بالمئة مع رفض أميركا إلغاء رسوم جمركية لبضائع صينية.
وانخفضت أسعار خام برنت 63 سنتاً أو ما يعادل 1.01% لتصل إلى 61.88 دولاراً، فيما انخفض الخام الأميركي أيضاً ليصل إلى 56.66 دولاراً وبواقع 58 سنتاً أو ما يعادل 1 بالمئة.
وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم بتباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم ودفعت محللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وهو ما يثير قلقاً من تخمة في المعروض قد تنشأ في 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال الأسبوع الماضي إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بقوة في الوقت الذي خفضت فيه المصافي الإنتاج وتراجعت الصادرات.
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