بالصور.. طلبة مدارس في كربلاء يغلقون دائرة تربية المحافظة

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اقدم عدد من طلبة المدارس في كربلاء، الاثنين، على غلق دائرة تربية المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان عدد من طلبة المدارس في كربلاء اغلقوا دائرة التربية في المحافظة بعد اخراج الموظفين منها.
واضاف ان "الطلاب وضعوا على بناية الدائرة لافتة كتب عليها "غلقت بأمر الطلاب".
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