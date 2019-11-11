لأول مرة… 'ناسا' تكشف عن عينات من القمر لم تعرضها من قبل

وقالت "ناسا" على موقعها الإلكتروني إن الكبسولة تم افتتاحها يوم 5 نوفمبر في مختبر تابع للوكالة في هيوستن، مضيفة أن العينة تم جمعها من قبل رائدي الفضاء اللذين حطا على سطح القمر خلال هذه الرحلة.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن هناك عينة أخرى من المقرر افتتاحها لأول مرة في يناير المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة سارة نوبل، عالمة ناسا التي تعمل في واشنطن أن "تحليل هذه العينات سيؤدي إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من رحلة أبولو، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من العلماء من صقل تقنياتهم والمساعدة في إعداد المستكشفين المستقبليين للمهام القمرية المتوقعة في 2020 وما بعدها".

من جهته، قال فرانسيس ماكوبين، منسق المواد الفلكية في ناسا، إن "فتح هذه العينات سيمكن من الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة حول القمر، وسيسمح لجيل جديد من العلماء بتحسين أساليبهم لدراسة أفضل للعينات المستقبلية".

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