- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن علماءها فتحوا، لأول مرة، كبسولة تحتوي على عينات من تربة القمر، جمعتها بعثة "أبولو 17"، في عام 1972.
وتابعت "قام جاك شميث وجين سيرنان بجمع عينات سطح القمر في أنبوب، عرضه 4 سنتمترات".
وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة سارة نوبل، عالمة ناسا التي تعمل في واشنطن أن "تحليل هذه العينات سيؤدي إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من رحلة أبولو، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من العلماء من صقل تقنياتهم والمساعدة في إعداد المستكشفين المستقبليين للمهام القمرية المتوقعة في 2020 وما بعدها".
من جهته، قال فرانسيس ماكوبين، منسق المواد الفلكية في ناسا، إن "فتح هذه العينات سيمكن من الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة حول القمر، وسيسمح لجيل جديد من العلماء بتحسين أساليبهم لدراسة أفضل للعينات المستقبلية".
ومنذ عودة بعثة "أبولو 17"، تم تخزين العينات التي جرى جمعها، بعناية شديدة في أحد المختبرات للحفاظ عليها لأجيال المستقبل.
وتقول "ناسا" إنه تمت دراسة معظم العينات بشكل جيد، والعديد منها ما يزال خاضع للبحث.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة… 'ناسا' تكشف عن عينات من القمر لم تعرضها من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.