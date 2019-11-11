الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الجمعة: امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس لغاية يوم الجمعة المقبلة، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقرير تابعته الخليج 365، ان "الطقس لوم غد الثلاثاء سيكون غائم جزئي مع انخفاض في درجات الحرارة لجميع اقسام البلاد"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الاربعاء سيكون غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، اما في المنطقة الجنوبية سيكون غائم مع فرصة لتساقط امطار واستمرار انخفاض درجات الحرارة".

واضافت ان "الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون غائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار رعدية في المنطقة الجنوبية، اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي".

واكدت ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون غائما في جميع اقسام البلاد مع تساقط زخات مطر تكون رعدية"، لافتة الى ان "درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي".

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