- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في بغداد صباح اليوم، وحصول زخم مروري في بعض المناطق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اخماد الحرائق التي اندلعت ليلة امس في مخازن للعطور ضمن ساحة الخلاني وفي ساحة الطيران وسط بغداد"، مبينا ان "الموقف الان ضمن ساحة الخلاني هدوء وتواجد متظاهرين خلف الكتل الكونكريتية التي تم نصبها امس".
واضاف ان "الوضع في ساحة التحرير جيد وتمركز المتظاهرين عند الخط الاول لجسر الجمهورية واسفل الجسر مع توافد المواطنين الى الساحة"، مشيرا الى ان "الوضع قرب الجسر وبالمطعم التركي جيد لغاية الان".
وتابع المصدر ان "هناك زخم مروري كبير في عدد من شوارع العاصمة بغداد وخاصة جسر الجادرية وشارع حيفا".
وادناه صور للزخم المروري في شارع حيفا:
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الامني صباح اليوم في بغداد وزخم مروري في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.