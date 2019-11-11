تركيا تبدأ اليوم ترحيل معتقلي 'داعش' إلى بلدانهم

تبدأ تركيا، اليوم الاثنين، بترحيل معتقلي تنظيم "داعش" إلى بلدانهم.
وذكر التلفزيون التركي، بحسب قناة "العربية"، أن "تركيا تبدأ اليوم ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن، الجمعة (8 تشرين الثاني 2019)، عزم أنقرة إعادة معتقلي "داعش" إلى بلدانهم بداً من اليوم الاثنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، في وقت سابق، أن لدى تركيا 1149من عناصر "داعش" في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن، الجمعة (8 تشرين الثاني 2019)، عزم أنقرة إعادة معتقلي "داعش" إلى بلدانهم بداً من اليوم الاثنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، في وقت سابق، أن لدى تركيا 1149من عناصر "داعش" في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب.
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