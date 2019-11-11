اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موقف تعيين حملة الشهادات العليا لغاية يوم الاربعاء الماضي، الموافق السادس من تشرين الثاني ٢٠١٩.
واوضح مجيد، أن "عدد المعينين من المعلمين والمدرسين في بغداد والمحافظات ٢١٦٠٠ ، توزعوا على بغداد ١١٦٠٠ ، شملت المستجدين والمنقطعين والمحاضرين المستمرين وبقية المحافظات ١٠٠٠٠".
وبين أن "مجلس الوزراء ألزم بموجب القرارات الصادرة ضمن حزم الإصلاح، الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات"، مشيرا الى "زيادة نسبة قبول الخريجين من المدارس المهنية، في المعاهد والكليات التقنية إلى ١٠٪ ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١".
وبين، أن عدد المعينين من الخريجين في وزارات النفط والكهرباء والثقافة والنقل والموارد المائية والدفاع ٨٥٠٠ صدرت الأوامر الوزارية الخاصة بتعيينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة مجلس الوزراء تعلن موقف تعيين حملة الشهادات العليا لغاية الاربعاء الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.