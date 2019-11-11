الحكم بالسجن على مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب السابق

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، مبينة أن المتهم ألحق "ضررا عمدياً" بالمال العام.

وقال دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم قام أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة لتجارة الحبوب بقبول حمولة رز برازيلي عام (2014)، على الرغم من مخالفتها للمواصفات القياسية، وإصابتها حشرياً، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما أدى لإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها".



وأضاف البيان، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، بعد إطلاعها على محضر الضبط والتقرير التدقيقي ومحضرالتحقيق الإداري الصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة التجارة، إضافة إلى المحضر النهائي للجنة الاستشارية الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب والفحوصات المختبرية، فضلا عن قرينة هروب المتهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".



وأشار البيان، إلى أن "المحكمة قررت الحكم على المدان غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى إصدارمذكرة قبض وتفتيش بحقه، مع الاحتفاظ لوزارة التجارة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".