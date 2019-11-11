حقوق الانسان: 4 شهداء و130 مصابا من القوات الامنية والمتظاهرين في ذي قار امس

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، عن استشهاد اربعة متظاهرين واصابة 130 آخرين بينهم عناصر من القوات الامنية في محافظة ذي قار امس، فيما اشارت الى اعتقال ٣٤ متظاهرا "بصورة تعسفية".
وأوضحت المفوضية، أنها وثقت اعتقال ٣٤ متظاهرا بصورة تعسفية، لافتة الى انتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لاغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.
وتابع البيان، ان المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل الملوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الامنية وعدد من المتظاهرين والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الانسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين.
كما دعت كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات .
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