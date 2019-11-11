حقوق الانسان: 4 شهداء و130 مصابا من القوات الامنية والمتظاهرين في ذي قار امس

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار يوم امس الاحد،١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما ادى الى سقوط ٤ شهداء وإصابة ١٣٠ من القوات الامنية والمتظاهرين، مشيرة الى اصابة البعض منهم خطرة.وأوضحت المفوضية، أنها وثقت اعتقال ٣٤ متظاهرا بصورة تعسفية، لافتة الى انتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لاغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.

وتابع البيان، ان المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل الملوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الامنية وعدد من المتظاهرين والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الانسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين.



كما دعت كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات .