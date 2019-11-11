ارتفاع عدد ضحايا فض مظاهرات ذي قار العراقية لـ4 قتلى و130 مصابا

جانب من مظاهرات الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فض مظاهرات الموجة الثانية من الاحتجاجات في ذي قار الجنوبية إلى 4 قتلى و130 مصابا.

وقالت المفوضية، في بيان لها: "إنها تراقب الأحداث المتسارعة في ذي قار وتدين استخدام العنف فيها"، مشيرة إلى أن أعمال العنف التي وقعت الأحد، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أدت إلى سقوط ٤ قتلى وإصابة ١٣٠ من القوات الأمنية والمتظاهرين بعض حالتهم خطيرة.

واندلعت الاحتجاجات رفضا لقرار السلطات تعليق الإضراب وإعلانها الأحد دواما رسميا.

وأوضحت المفوضية أنها وثقت اعتقال ٣٤ متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة، ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تدعو إلى إغلاق كافة الدوائر الحكومية.

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وكانت المفوضية أعلنت، أمس الأحد، أن 319 عراقيا قتلوا، وأصيب أكثر من 15 ألف آخرون منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية.

كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني.