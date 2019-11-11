اليابان تعرب عن قلقها من ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات بالعراق

أعربت اليابان، الاثنين، عن قلقها بشأن سقوط العديد من الضحايا في تظاهرات العراق، مطالبة الحكومة بالاستجابة لتطلعات الشعب.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "اليابان تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا خلال المظاهرات واسعة النطاق التي تحدث في بغداد، وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد".

ودعت الخارجية اليابانية "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحد من وقوع المزيد من الضحايا"، مشيرة إلى أنها "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب".

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وفي وقت سابق اليوم، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق، مطالبة بضرورة إيقاف العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن واشنطن قلقة من استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق.





وأكد البيان أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم، داعيا المجتمع الدولي للانضمام إليه من أجل دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تنديدا بالفساد والتدخل الإيراني.