الأسد: أردوغان "إخونجي" شارك داعش تهريب نفط سوريا

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العين الإخباريةالإثنين 2019/11/11 09:34 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس السوري بشار الأسد
قال الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يشارك تنظيم داعش الإرهابي في تهريب نفط سوريا.
وأضاف الأسد، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم إنترناشيونال"، أن جزءا من أجندة أردوغان تنص على كونه "إخونجيا".
وأعرب عن رفضه لقاء نظيره التركي، قائلا: "موضوع الاجتماع مع أردوغان ليس مطروحا فهو يحتل أرضنا والعدو هو أردوغان وليس الأتراك".
وأوضح أن الجيش السوري لم يستخدم أسلحته الكيميائية مطلقا، لافتا إلى أن مفاوضات سوتشي تحقق نجاحا وأن المفاوضات بدأت حول الدستور.
وأكد الرئيس السوري أن "الإسرائيليين أعداؤنا ويحتلون أرضنا وتوجد صلة بين عملياتهم وعمليات الإرهابيين".
وأشار إلى أن بلاده تخطط لإعطاء الفرصة للمدنيين لمغادرة إدلب.
وألمح إلى أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ينص على انسحابهم جنوبا مسافة 30 كيلومترا ودعوناهم للانضمام إلى الجيش السوري وأبدى بعضهم الموافقة.
وشدد على أن "كل من وقف ضد سوريا لن يعطى الفرصة ليكون جزءا من إعادة إعمارها".
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