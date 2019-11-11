مطالبات إيرانية بسجن روحاني لصمته عن الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طالب مسؤول إيراني، بسجن رئيس الجمهورية حسن روحاني، بتهمة "صمته عن قضايا فساد وقعت في الحكومة ولم يكشف عنها" .



وقال سكرتير هيئة ما يسمى ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ الإيرانية، جليل محبي، وهو يشير إلى خطاب ألقاه روحاني، الأحد، إن الرئيس ”ذكر الجرائم التي وقعت في الحكومة والتي التزم الصمت عنها حتى الآن، لذلك ووفقًا للمادة 660 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 1996، ارتكب روحاني جريمة ويجب أن يقضي عامين في السجن“.

وأوضح محبي، في تغريدة له على ”تويتر“، أنه ”بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على مكتب النائب العام إعلان جريمة ضد الرئيس“، حسبما ذكر موقع إرم نيوز .

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وشن روحاني أمس الأحد، في خطابٍ بمحافظة يزد وسط البلاد، هجومًا عنيفًا على القضاء، مؤكدًا وجود عمليات فساد كبيرة ارتكبت في عهد سلفه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لم تتخذ السلطات المختصة أي إجراءات بحقها.

وقال روحاني إنه ”تم تقديم عدة مشاريع قوانين مهمة إلى البرلمان لتوفير المزيد من الشفافية في النظام الإيراني“، مضيفًا أنه ”يجب علينا جميعًا محاربة الفساد بعزم شديد“.

وحث الرئيس الإيراني السلطة القضائية على توضيح ما تم فعله في ”محاربة عمليات الفساد التي وصلت إلى مليارات الدولارات“.

وفي سياق متصل، وصل الرئيس الإيراني، صباح اليوم الاثنين، إلى مقاطعة رفسنجاني التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران في زيارة تستمر يومين يفتتح خلالها العديد من المشاريع.