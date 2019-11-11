الإتحاد : الإمارات تستعد لكتابة قصة نجاح جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الإتحاد الإماراتية، أن الإمارات التي كتبت قصة نجاحها بـ "الأيادي المتحدة"، و"القلوب المتوحدة"، تستعد لكتابة قصة نجاح جديدة ستبهر العالم، بتنظيم "إكسبو 2020"، الحدث الأهم في المنطقة والعالم العام المقبل، معتمدة على نخبة من أبنائها المبدعين الذين يعملون بروح واحدة، ويشكلون قاطرة التنمية في الوطن ليبقى دائماً بالمقدمة.

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وشددت على أن نجاحات الإمارات التي يترقبها العالم في "إكسبو 2020"، وفي العديد من المجالات لن تتحقق إلا بكوادر مواطنة قادرة على تلبية طموحات الوطن، لذا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على حضور تخريج أولى دفعات برنامج "خبراء الإمارات"، إيماناً من سموهما بأن قوتنا تقاس بما لدينا من خبرات وكوادر قادرة على تحقيق طموحات الوطن.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن قيادتنا الحكيمة ترى الإنسان أغلى الثروات؛ لذا توجه إليه كل اهتمامها، وتوسع الخيارات أمامه، وفق خطط تستهدف إعداد قاعدة وطنية من الكوادر القادرة على دفع التنمية ورسم المستقبل.