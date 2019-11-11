إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بفضيحة صندوق التنمية

أعطى القاضي محمد نزلان محمد غزالي في ​ماليزيا​، الضوء الأخضر لمواصلة أوّل محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وأعلن القاضي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أنّ "رزاق يواجه سبع تهم على ارتباط ب​اختلاس​ 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي"، لافتًا إلى أنّ "المتّهم كان يتمتّع بنفوذ هائل ومهيمن على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنيّة بعملية الاختلاس"، مشيرًا إلى أنّ "النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كلّ التهم بحقّه".

ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كلّ منها إلى السجن عشرين عامًا، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عامًا.