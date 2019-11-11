إعلان حالة الطوارئ في الساحل الشرقي لأستراليا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في أستراليا، حالة الطوارئ، فيما تستعدّ المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق كارثيّة.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أدّت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير 150 منزلًا تقريبًا.
ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى إلى خطر حرائق كارثيّة ليوم الثلثاء، وهي المرّة الأولى الّتي يتمّ فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.
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