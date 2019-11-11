إعلان حالة الطوارئ في الساحل الشرقي لأستراليا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات في ولايتي كوينزلاند و​نيو ساوث ويلز​ في ​أستراليا​، ​حالة الطوارئ​، فيما تستعدّ المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق كارثيّة.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أدّت ​حرائق الغابات​ في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير 150 منزلًا تقريبًا.

ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة ​سيدني​ الكبرى إلى خطر حرائق كارثيّة ليوم الثلثاء، وهي المرّة الأولى الّتي يتمّ فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر ​الحرائق​ في عام 2009.