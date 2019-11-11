رئيس البرلمان الأردني يشترط التأشيرة لدخول الإسرائيليين إلى الغمر والباقورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أنه لن يسمح لأي إسرائيلي الدخول إلى أراضي الغمرة والباقورة إلا بتأشيرة .



وقال أن إن خطاب الملك عبد الله الثاني، حمل في طياته حدثًا تاريخيًا ألا وهو عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة الأردنية .. مؤكداً في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في البلاد، مساء الأحد، أن ”السيادة الأردنية كانت موجودة ومازالت ولكن هذه الأرض كانت مرهونة بموجب اتفاقية السلام إلى استعمالات إسرائيلية .

واستدرك "إلا أنها اليوم أصبحت أراضي أردنية تحت سيادة أردنية، وأي إٍسرائيلي لن يستطيع الدخول إليها إلا من خلال فيزا أو كمواطن زائر للمملكة، وليست كحدود مفتوحة أو ميسرة للاستثمارات" .

وأعلن الملك عبد الله الثاني، الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في اتفاقية السلام مع إسرائيل، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر.

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وقال : ”أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها“.

جاء ذلك خلال خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه).

وتقع ”الباقورة“ شمالي الأردن، بينما توجد ”الغمر“ جنوبه، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتهت، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية ”وادي عربة“ للسلام، التي وقعها البلدان عام 1994.

وينص الملحقان على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.