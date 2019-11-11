شكرا لقرائتكم في أول لقاء معه.. هذا ما كشفه شقيق هيثم زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول لقاء إعلامي له، تحدث رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق لهيثم زكي، لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي يبث على شاشة "الحدث" عن هيثم وعلاقتهما القوية.

وقال رامي، الذي يعيش في لندن ويخلط بين العربية والإنجليزية، أنه سمع خبر وفاة شقيقه من والده، واعتقد بداية أنه يمازحه، ولكنه شعر بصدمة كبيرة عندما استوعب الأمر، قائلا: "كان بمثابة كابوس وأسوأ حلم".

وتابع: "هيثم يكبرني بست سنوات، وعشت معه في مصر حتى سن السادسة عندما قرر أبي الانتقال إلى لندن". وأضاف أن "أبي كان يرغب بأن يرافقنا هيثم، إلا أن الأخير اضطر للبقاء إلى جانب والده أحمد زكي".

هيثم أحمد زكي

أشاهد أمي عبر أفلامها

وتحدث رامي عن هيثم بحرقة: "كنا دائما على تواصل عبر الفايس تايم، وكنا نحب بعضنا، وكنت أشعر بأن لي سندا لي في الحياة". وعن والدته، يقول رامي "إنها توفيت عندما كان في سن الثالثة، وكنت أشاهد أفلامها دائما".

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وتابع قائلا: "هيثم تعرض لصدمات كثيرة في حياته، فهو فقد أمه ووالده وجده وجدته وخاله، ولكنه كان شخصا قويا ومحبوبا من الآخرين".

وعثر على هيثم زكي قبل أيام جثة داخل شقته، وكشفت التحقيقات أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لوفاته.

هيثم أحمد زكي ووالده

وهيثم زكي من مواليد العام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

وشارك في عدة أعمال فنية، حيث أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، ثم شارك في مسلسلات الجماعة ودوران شبرا وكلبش 2 وعلامة استفهام في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.