الرئيس البوليفي: مجموعات من المجرمين هاجمت منزلي وحاولت اعتقالي

كشف الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أن "خصومه يحاولون اعتقاله وكتب على تويتر: "أعلن أحد ضباط ​الشرطة​ أنه تقرر تنفيذ أمر غير قانوني بتوقيفي"، مضيفا: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت مجموعات من المجرمين منزلي"، معتبرا أن " الانقلاب يقوض حكم القانون".

في وقت سابق، اشارت وزيرة ​الصحة​ غابرييلا مونتانيو الى إن الشرطة البوليفية تعتزم احتجاز موراليس وفي وقت لاحق، أكد زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو هذا الأمر.

وقبل ذلك، اعتقلت الشرطة رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا للانتخابات، فضلا عن عدد من رؤساء فروعها الإقليمية بتهمة تغطيتهم لانتهاكات ​قانون الانتخابات​ الواردة في ​تقرير​ صادر عن مراقبين من منظمة الدول الأميركية.

وبعد ​الانتخابات الرئاسية​ في 20 تشرين الاول الماضي، اندلعت الاضطرابات في ​بوليفيا​ في ثلاث مدن كبيرة هي سانتا كروز وسوكري وكوتشابامبا، وانضمت الشرطة إلى المتظاهرين ودعت ​القوات المسلحة​ موراليس للتنحي ضمانا لاستقرار البلاد.