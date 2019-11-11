"الغارديان" عن عزل ترامب: الشاهد لن يدلي بشهادته في جلسة علنية

اشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير نشرته لمراسلها في العاصمة الأميركية واشنطن مارتن بينغلي بعنوان "عزل ترامب: الديمقراطيون يقررون أن الشاهد لن يدلي بشهادته في جلسة علنية" الى ان "خطابا وجهه آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس إلى ممثلين عن الحزب الديمقراطي المعارض في الكونغرس تم الكشف عنه مؤخرا أكد أن الشاهد الرئيسي الذي أدت شهادته إلى بدء تحقيقات محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغرض عزله من منصبه لن يدلي بشهادته في جلسة علنية".
ونقل بينغلي عن شيف تأكيده في الخطاب أن "اللجنة لن تسمح لجهود الرئيس ترامب وحلفاءه في الكونغرس بتهديد أو مضايقة أو محاولة الانتقام من الشاهد الذي تقدم بكل شجاعة وفضح القضية"، مضيفا: "الجهود منصبة على محاولة عزل ترامب بسبب "ضغطه" على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن، على خلفية تعاملات مالية لابن بايدن، في مقابل 400 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية علاوة على تسهيل زيارة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيللينسكي للبيت الأبيض".
واشار بينغلي الى أن "الكونغرس استمع إلى شهادات متعددة حتى الآن في جلسات سرية وكُشفت نصوص هذه الشهادات التي وضعت البيت الأبيض في موقف ضعيف وسببت حرجا شديدا لمستشار ترامب ميك مولفاني بسبب ما يُزعم بتورطه في عرض المال على الأوكرانيين مقابل القيام بما طُلب منهم".
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