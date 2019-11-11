وزير الخارجية ​المكسيك​ية مارسيلو إبرارد، أنّ "بلاده تعترف بالموقف المسؤول لرئيس ​بوليفيا​ المستقيل ​ايفو موراليس​، الّذي فضّل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف، وهي ستعرض عليه اللجوء إذا طلب ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المكسيك: سنعرض اللجوء على رئيس بوليفيا المستقيل إذا طلب ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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