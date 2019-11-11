نفت ​مالطا​ وجود اتفاق سري بينها وبين ​خفر السواحل الليبي​ لإعادة ​المهاجرين​ من وسط البحر المتوسط إلى ​ليبيا​، وفق ما أكده الناطق باسم ​الحكومة​ المالطية. يأتي هذا بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز أوف مالطا"، تقريرا يفيد بأن حكومة مالطا وقعت اتفاقية مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المراكب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين في ​الجزيرة​ وإعادتهم. واشارت الصحيفة الى إنه "بموجب الاتفاق يدخل خفر السواحل الليبي بالفعل إلى منطقة الإنقاذ والإنعاش في مالطا لجمع المهاجرين غير الشرعيين". وأكدت الصحيفة أن قوات مالطا المسلحة، بما في ذلك ​القوات​ البحرية، تتعاون مع الليبيين لإعادة المهاجرين إلى ليبيا، بحيث تعترض المراقبة الساحلية الليبية القوارب بناء على معلومات ​الجيش​ المالطي قبل وصولها إلى ​المياه​ الإقليمية المالطية، مشيرة الى أن "التوصل لهذا الاتفاق جرى في سرية كبيرة بين ​القوات المسلحة​ المالطية والجانب الليبي، بفضل وساطة مسؤول في حكومة فاليتا نيفيل غافا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مالطا تنفي توقيعها اتفاقا سريا يسمح لخفر السواحل الليبي باعتراض المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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