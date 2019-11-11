ارسلان: قانون العفو العام جرصة ومهزلة خاصة بظرف أصبحت فيه حقوق الشعب مستباحة

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "قانون ​العفو العام​ جرصة ومهزلة خاصة في ظرف أصبحت حقوق ​الشعب اللبناني​ فيه مستباحة على كافة المستويات، حقيقة ينطبق علينا المثل القائل "إذا لم تستحِ فافعل ما شئت"... ، وللتاريخ نقول "الآتي أعظم إذا بقينا على هذا المنوال بالتعاطي في الشأن العام".

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