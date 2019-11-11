النشرة: هدوء تام في ساحات حاصبيا بظل حركة لافتة لدوريات القوى الأمنية

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "ساحات حاصبيا ومنطقتها تشهد هدوءًا تامًّا في ظلّ حركة لافتة لدوريات القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن وتسهيل حركة المواطنين".
ولفت إلى أنّ "الحراك الشعبي في المنطقة قد دعا إلى وقفة تضامنية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم مع موظّفي وأُجراء "مستشفى حاصبيا الحكومي" في باحة المستشفى، للمطالبة بحقوقهم، بخاصّة أنّهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عشرة أشهر. كما دعا الحراك إلى مسيرة سيّارة وإضاءة الشموع عند الخامسة مساءً انطلاقًا من قلعة الهبارية الأثرية حتّى مثلث سوق الخان مرورًا بالفريديس، وذلك تضامنًا ودعمًا للشعب في انتفاضته".
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