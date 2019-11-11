النشرة: هدوء تام في ساحات حاصبيا بظل حركة لافتة لدوريات القوى الأمنية

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "ساحات حاصبيا ومنطقتها تشهد هدوءًا تامًّا في ظلّ حركة لافتة لدوريات ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى أمن داخلي، بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن وتسهيل حركة المواطنين".

ولفت إلى أنّ "​الحراك الشعبي​ في المنطقة قد دعا إلى وقفة تضامنية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم مع موظّفي وأُجراء "​مستشفى حاصبيا الحكومي​" في باحة المستشفى، للمطالبة بحقوقهم، بخاصّة أنّهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عشرة أشهر. كما دعا الحراك إلى مسيرة سيّارة وإضاءة الشموع عند الخامسة مساءً انطلاقًا من قلعة ​الهبارية​ الأثرية حتّى مثلث سوق الخان مرورًا ب​الفريديس​، وذلك تضامنًا ودعمًا للشعب في انتفاضته".