لفت ممثّل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنّ "اجتماعًا سيُعقد اليوم مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وتجمّع الشركات المستوردة للنفط وموزّعي المحروقات من أجل البحث في أزمة المحروقات، ونتمنّى أن نصل إلى نتيجة".
وشدّد في مداخلة إذاعيّة، على "المواطنين لم تعد تنقصهم مشاكل بموضوع المحروقات، ونطلب منهم ألّا يكون لديهم أي هلع بموضوع تأمين البنزين، فعلمنا أنّ هناك بواخر وصلت ونحن ننتظر تفريغها بالإضافة إلى بعض المعاملات. كما أنّ هناك خيّرين في البلد لذلك ستحلّ المشاكل بأسرع وقت". وبيّن أنّ "دائمًا قد تكون هناك مطبّات، لكنّنا نأمل الخروج منها بخير وسلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: لا داعي للهلع بموضوع توزيع البنزين وهناك بواخر وصلت وننتظر تفريغها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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