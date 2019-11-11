ترزيان: يجب مكافأة المواطن الصالح قبل التفكير في إعفاء المواطن غير الصالح

لفت النائب هاغوب ترزيان، إلى أنّ "منذ زمن كانوا يقولون انتبه منه هذا "أزعر"، وفي هذه الأيام نقول انتبه عليه هذا "آدمي".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "وجوب مكافأة المواطن الصالح قبل التفكير في إعفاء المواطن غير الصالح، مع العلم أنّه واجب على الجميع أن يكونوا صالحين، ولهذا وُجد القضاء ليَحكم باسم الشعب وبعدالة"، مركّزًا على أنّه "لكي نسامح ونعفو، يجب أن نقدّر ونكافئ".
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