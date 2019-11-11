شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة فى التعامل مع مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، والتى بدأ العمل فى بعضها منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومازالت عالقة حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة السابقة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة بملف مياه الشرب والصرف الصحى على صعيد العديد من المحافظات، وذلك فى إطار الاعتمادات المالية المتاحة، ونتج عن ذلك تحسن ملحوظ فى الخدمة المقدمة للمواطنين، فى الوقت الذى توجد فيه مشروعات متوقف العمل فيها منذ سنوات طويلة.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال المتبقية، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال، إلى جانب أعداد المستفيدين من هذه الخدمة، ووضع خطة عاجلة للانتهاء منها تباعا على ان يتم البدء بالقرى الأكثر احتياجا، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من هذه الأعمال.