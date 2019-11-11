بعد استقالته.. المكسيك تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين، إن 20 فرداً من السلطة التنفيذية والتشريعية في بوليفيا كانوا في مقر الإقامة الرسمي لدولة المكسيك في لاباز أثناء عرضه اللجوء على الرئيس المستقيل إيفو موراليس.
وقال إبرارد مغرداً عبر صفحته على موقع تويتر، أثناء قيامه بتوسيع عرض اللجوء على موراليس، "إن المكسيك، وفقاً لتقاليدها عرضت اللجوء وعدم التدخل، استقبلت 20 شخصاً من السلطة التنفيذية والتشريعية البوليفية في مقرها الرسمي في لاباز".
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وذكر إبرارد على موقع تويتر "هناك عملية عسكرية مستمرة" نحن نرفض ذلك، إنه مشابه لتلك الأحداث المأساوية التي أدمت أميركا اللاتينية في القرن الماضي.
وأضاف "ستحافظ المكسيك على موقفها المتمثل في احترام الديموقراطية والمؤسسات،الانقلاب مرفوض".
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