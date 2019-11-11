محتجون يستولون على سفارة فنزويلا في بوليفيا

قالت السفيرة الفنزويليّة في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس إنّ مقرّ السفارة الفنزويليّة في لاباز قد استولى عليه الأحد، محتجّون ملثّمون، إثر استقالة الرئيس البوليفي، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسيّة الفنزويليّة لوكالة الأنباء الرسميّة "إيه بي آي"، "لقد استولى أشخاص مقَنّعون (بحوزتهم)، على السفارة الفنزويليّة في بوليفيا". وتابعت "نحن بخير وأمان، لكنّهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقّنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشيّة".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "في شكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

اقرأ أيضاً...استقالة رئيس بوليفيا في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات

وكتب مادورو على تويتر "ندين في شكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"، داعياً إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصليّة البوليفيّة ضحيّة العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.