كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مظاهرات العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق من استهداف المتظاهرين في العراق، كما أعرب عن عن قلقه من حظر السلطات العراقية للإنترنت.

وأضاف أن التدخل الإيراني وأذرعه لن تسمح بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي، مضيفا: "نضم صوتنا للأمم المتحدة في طلبها من السلطات العراقية وقف العنف ضد المحتجين".

وطالب السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وبانتخابات مبكرة، كما دعا المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي