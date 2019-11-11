مؤلم.. صبيحة العيد صعقة كهربائية تنهي حياة عشريني بأولاد تايمة

القي شاب عشريني مصرعه صباح اليوم الأحد، بعد تعرضه لصعقة كهربائية من ألة للحفر على مستوى دوار ايت حمادي جماعة سيدي أحمد اوعمر ضواحي بأولاد تايمة.

وحسب مصادر محلية، فالهالك يبلغ من العمر 23 سنة، قد تعرض لصعقة كهربائية من آلة الحفر، عندما كان بصدد إحداث حفرة لتصريف المياه العادمة أمام منزل عمه بدوار أيت حمادي.

وأضاف المصدر ذاته، أن تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة، قبل أن يفارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

هذا وفور توصلها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ضروف وملابسات الحادث، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات .