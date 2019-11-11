عدن.. قيادتي السلطة المحلية والمنطقة الأمنية السادسة تلتقي بعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية

الإثنين 11 نوفمبر 2019

عقد أمس بمقر السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان, لقاء امني ثلاثي ضم كل من قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة الأمنية السادسة وقيادة القطاع الثامن حزام أمني بالمديرية.



وعقد اللقاء بمشاركة عقال الحارات بمديرية الشيخ عثمان, وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية والوقوف أمام احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وفي اللقاء الذي ترأسه علي عبدالمجيد القائم بأعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان ومحسن العمري قائد المنطقة السادسة والقائد كرم المشرقي قائد قطاع الحزام الأمني بالشيخ عثمان , حثو عقال الحارات بمديرية الشيخ عثمان على التعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ورفع بيانات كافة النازحين والمستأجرين الجدد والإبلاغ فورا عن أي أمور تمس الأمن ومن شأنها زعزعة استقرار الأوضاع الأمنية بالمديرية.

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من جهتهم عبر عقال الحارات بمديرية الشيخ عثمان عن جزيل الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية على الجهود التي يبذلونها في سبيل تثبيت الأمن وفرض النظام والقانون بمديرية الشيخ عثمان وتوفير احتياجات المواطنين, كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحزام الأمني.

وناقش المجتمعون في اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والمشاريع الخدمية وإمكانية توفير السلطة المحلية ماتحتاجه الأحياء الشعبية بالمديرية من مشاريع تنموية.

حضر اللقاء نائب قائد المنطقة الأمنية السادسة والأخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن والأخ تميم السلامي رئيس عمليات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ونائب قائد شرطة الشيخ عثمان وعدد من الشخصيات الأمنية والوجاهات الاجتماعية.