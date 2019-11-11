شاهد.. العثور على مقذوفات مرمية في قطاع البريقة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قوات الحزام الأمني في القطاع الأول تعثر على مقذوفات مرمية بموقع للنفايات في مديرية البريقة غربي العاصمة عدن



وأوضح قائد القطاع الأول مصطفى العطيري انه فور استلام بلاغ من أحد المواطنين تحركت قوة من طوارئ القطاع لموقع المقذوفات وتم تمشيط المنطقة والعثور عليهم

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وجرى في حينها نقل المقذوفات إلى مقر القطاع في المديرية ومن ثم إلى مركز الحزام الأمني في العاصمة عدن.