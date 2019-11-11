- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته والان مع التفاصيل
البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته
الإثنين 11 نوفمبر 2019
بعد الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، ضم البيت الأبيض صوته لصوت البعثة الأممية وطالب السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين.
كما أعربت واشنطن، الاثنين، عن قلقها العميق من استهداف المتظاهرين، وأكد البيت الأبيض أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.
كما أعرب عن قلقله من حظر السلطات العراقية للإنترنت.
وناشد السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.
"كشف أموال السياسيين"
يذكر أن البعثة الأممية في العراقن كانت أكدت أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج.
وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.
من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور.
وطالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
كما ناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.